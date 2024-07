Solcelleselskapet Ocean Sun og Canopy Power skal installere flytende solcellepanel på en luksusresort i Maldivene, fremgår det av en børsmelding torsdag kveld.

Solkraft-systemet skal bestå av tre sammenkoblede «floaters», og vil redusere luksusresortens avhengighet av dieselgeneratorer.

Luksusresorten går under navnet Secret Soneva og tilbyr fjorten private villaer over vann og på egne øyer, som hver følger med et eget team av tre ansatte.

Arbeidet med installasjon skal begynne umiddelbart med prosjektert ferdigstillelse i første kvartal 2025.

– Ocean Sun er spent på å begynne å forsyne øy-nasjoner med mindre avhengighet av høyt forurensende diesel. Vi ser dette som den første av mange lignende installasjoner for tusenvis av øyer som trenger fornybar energi. Canopy Power er en flott partner i denne satsingen, og vi ser frem til samarbeidet, sier Kristian Tørvold, adm. direktør i Ocean Sun.