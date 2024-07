Dette skjer i dag - fredag

En riktig god fredag morgen, dette er Morgenkaffen fra Finansavisen 28. juni.

Carl Jørgen Nordberg og Elling Balhald har tjent 575 millioner kroner på å importere løpeskomerket Hoka de seneste fem årene. Store deler er tatt ut i utbytte.

Etter fjorårets overskudd på drøyt 100 millioner kroner i selskapet Run, har Nordberg og Balhald tatt ut 60 millioner i utbytte. Året før tok de ut 100 millioner på deling.

Johan Ström, analysesjef i Carnegie, sår tvil om Storebrands kjøp av AIP, en dansk kapitalforvalter som fokuserer på infrastruktur og fornybar energi.

Han mener Storebrand betaler for noe han ikke tror bidrar spesielt til bunnlinjen. For å øke eierandelen fra 10 prosent til 60 prosent betaler Storebrand 330 millioner kroner.

Celina Midelfart passerte 1 milliard kroner i egenkapital i fjor, etter to knallår i olje og shipping. De seneste to årene har hun hatt en avkastning på over en halv milliard.

Midelfart sier hun fortsatt har mye ugjort i et knallsterkt supplymarked. Hun er også positiv til olje, og sier hun ikke har planer om å kaste kortene i råvaresektoren med det første.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om laksefisket. Staten har beordret stopp i laksefisket i 33 lakseelver, og utøverne i næringen fikk bare et par dagers varsel.

Umiddelbar stopp er ekstremt inngripende for eierne av elvene og overnattingssteder. Etter vår oppfatning må laksenæringen få kompensasjon, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 1. kv.:

Pyrum Innovations, SoftOx Solutions

Makro:

Norge: Detaljhandel mai, kl. 08.00

Norge: Renter i banker og kredittforetak mai, kl. 08.00

Norge: Nav registrert ledighet juni, kl. 10.00

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner juli, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet mai, kl. 01.30

Japan: Industriproduksjon mai, kl. 01.50

Japan: Boligbygging mai, kl. 07.00