Fredriksen-aksje fyker opp fra start

Philly Shipyard stiger 5,84 prosent fra start fredag morgen til 67,80 kroner pr. aksje. Sør-koreanske Hanwha fremmet torsdag forrige uke et kontantbud på 87,24 kroner aksjen, tilsvarende 100 millioner dollar.

TGS-byks

Carnegie kutter kursmålet på TGS fra 130 kroner til 125 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling. Aksjen får en solid oppgang på rundt 3,0 prosent til 129,70 kroner fredag formiddag. Fusjonskameraten PGS stiger 3,0 prosent.

«Mens multipler og frikontantstrømavkastning begynner å se attraktive ut for 2026, når synergiene fra fusjonen med PGS trer i kraft for fullt, er vi fortsatt bekymret for at multiklient og proprietære salg kan skuffe», heter det i analysen ifølge TDN Direkt.

Tungvekteren DNB stiger 1,5 prosent til 210,7 kroner fredag formiddag, selskapet leverer kvartalstall 11. juli, og forventes å rapportere et resultat før skatt på 12,4 milliarder kroner, ifølge undersøkelser fra TDN Direkt.

Rederi fortsetter oppgangen

Gentian Diagnostics bykser opp 8,0 prosent fredag morgen på en børsmelding om at selskapet har fullført optimaliseringsfasen for NT-proBNO-prosjektet.

Softox Solutions faller hele 12,7 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall fredag.

Meglerhuset Norne Securities nedgraderer Kitron fra kjøp til hold anbefaling. Kursmålet blir kuttet til 34 kroner fra 36 kroner aksjen. Aksjen faller 0,9 prosent til 30,74 kroner.

Norske Skog stiger 1,8 prosent til 42,74 kroner etter at ABG oppjusterte kursmålet fra 40 kroner til 46 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Höegh Autoliners stiger nye 1,9 prosent fredag, aksjen er dermed på vei mot sin niende oppgang på de ti siste handelsdagene.

Sjømatgiganten Mowi nedgraderes fra kjøp til hold av Handelsbanken og faller 0,5 prosent.

Solcelleselskapet Ocean Sun meldte i en børsmelding torsdag kveld om en avtale med Canopy Power om å installere flytende solcellepaneler på et luksusresort på Maldivene. Avtalen blir godt mottatt av markedet og aksjen spretter opp tosifret prosent fredag.