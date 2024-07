Rettsak – solgte alt og shortet før hovedaksjonær solgte

Den 2. mai kunngjorde SFC (Securities & Futures Commission of Hong Kong) at de hadde innledet straffesaker mot multistrategifondet Segantii, eieren Sadler og den tidligere traderen, Daniel La Rocca.

Simon Sadler, også kjent som Asias «block-trade king» startet fondet i 2007 med 26,5 millioner dollar. I mars i år hadde fondet 4,8 millarder dollar under forvalting, ifølge Nikkei.



Anklagen dreier seg om et blokksalg i Esprit fra juni 2017. Under en rettshøring den 12. juni ble Sadler og La Rocca anklaget for å ha fått «direkte eller indirekte» innsideinformasjon om Esprit-aksjene fra Tony Psarianos, som jobbet for Bank of America på den tiden.

Traderne i Segantii solgte 1,5 millioner Esprit-aksjer til en gjennomsnittspris på 5,25 Hongkong-dollar og shortet ytterligere 132,000 aksjer til 5,23 Hongkong-dollar den 14. juni 2017.

Handelen skjedde rett før Lone Pine Capital solgte 195,64 millioner aksjer (cirka 10 prosent av alle utestående aksjer) den 15. juni til en snittpris på 4,68 Hongkong-dollar.

Aksjen falt 25 prosent de fire neste dagene og stengte på 3,73 Hongkong-dollar den 20. juni.