Hvordan en Trump-seier vil påvirke markedene

Etter debatten i natt viser bookmakerne og meningsmålingene at republikanerne ligger an til å vinne det amerikanske valget. Polymarkets data viser i skrivende stund at Donald Trump har 63 prosent sjanse til å vinne, mens PredictIt gir 59 prosent sannsynlighet for seier.

Flere analytikere, økonomer og strateger har delt sine meninger om hvordan en Trump-seier vil spille seg ut i økonomien og markedene. Proteksjonisme og inflasjon står som fellesnevnere.

HSBC

Sjefsøkonom i HSBC, Paul Bloxham, forventer at råvaremarkedet vil stå overfor større fragmentering og forstyrrelser i forsyningskjeden hvis Trump vinner valget.

«En økning i global handelsproteksjonisme eller en endring i retningen på denne trenden er en global makroøkonomisk risiko vi holder øye med,» sa Bloxham til Reuters.

«Dette vil øke risikoen for større fragmentering av råvaremarkeder og skape forstyrrelser i forsyningskjeden som støtter råvarepriser.»

Goldman Sachs

Flere økonomer og multiaktiva strateger hos Goldman Sachs Research skriver at en seier for republikanerne kan føre til høyere inflasjonsrisiko, samt økt risiko for lavere avkastning på obligasjoner.

På tilbudssiden trekkes faktorer som høyere tollsatser, langsommere immigrasjon og hardere sanksjoner mot iransk olje, som potensielle triggere.