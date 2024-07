Sterk oppgang for seismikkaksjer

Carnegie har kuttet kursmålet for TGS fra 130 til 125 kroner, men gjentatt en kjøpsanbefaling. «Mens multipler og frikontantstrømavkastning begynner å se attraktive ut for 2026, når synergiene fra fusjonen med PGS trer i kraft for fullt, er vi fortsatt bekymret for at multiklient og proprietære salg kan skuffe», heter det i analysen, ifølge TDN Direkt.

DNB stiger 1,5 prosent. Banken slipper førstekvartalstall 11. juli, og forventes å rapportere et resultat før skatt på 12,4 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

Kitron er opp 1,0 prosent. Selskapet er fredag tildelt en avtalen av Kongsberg Gruppen verdt en halv milliard kroner. Avtalen gjelder elektronikk til Naval Strike Missile.

Ventura Offshore , riggsatsingen til Christen Sveaas og Arne Fredly, har hentet 50 millioner dollar i en emisjon der tegningskursen var 30,00 kroner, det samme som aksjen endte på torsdag. Selskapet, som nylig kom på børs, har kjøpt riggen Catarina for 105 millioner dollar. I forbindelse med riggkjøpet skal det også utvides et obligasjonslån. Aksjen er fredag opp 6,5 prosent til 31,95 kroner.

SmartCraft faller rundt 2 prosent til 31 kroner. Adm. direktør Gustav Line har solgt 800.000 aksjer til kurs 30 kroner. Etter salget eier han knappe 1,3 millioner aksjer gjennom Line Invest. Aksjekursen steg 5,3 prosent torsdag til ny toppnotering på en positiv analyse. Hittil i år er kursen opp nær 40 prosent.

Ocean Sun er opp rundt 15 prosent. Selskapet går sammen med Conopy Power for å bygge et flytende solanlegg på 2 MW for en resort på Maldivene. Anlegget skal ferdigstilles i første kvartal 2025.

SoftOx Solutions faller rundt 13 prosent, etter å ha presentert regnskapet for første kvartal. Selskapet hadde inntekter på 1,8 millioner kroner, mot 9,7 millioner ett år før. Resultatet før skatt viser et underskudd på 21,3 millioner kroner, mot minus 2,4 millioner i første kvartal i fjor.

Gentian Diagnostics bykser 13 prosent fredag på en børsmelding om at selskapet har fullført optimaliseringsfasen for NT-proBNO-prosjektet.

Tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation har inngått avtale om å kjøpe to skip til 34 millioner dollar pr. stykk. Aksjen er opp rundt 1 prosent.