Teknologiaksjer på Wall Street har gått som en kule de siste årene. NASDAQ Composite er siden årsskiftet 2022-2023 opp rundt 70,5 prosent. Eksponering mot IT-sektoren har gitt en årlig avkastning på 25,6 prosent de siste fem årene (ikke justert for kronekurs) gjennom MSCI USA Information Technology Index (USD). Her finner man selskaper som Microsoft, Apple, NVIDIA, Broadcom og AMD.

Disse megacap-aksjene har vært populære blant «alle». Men, denne måneden ser det ut til at hedgefond har nettosolgt IT-, media- og telekomaksjer i det mest aggressive tempoet siden 2017, uttalte et team av Goldman-analytikere ledet av Vincent Lin.

Særlig aksjer innen halvledere og halvlederutstyr ble dumpet mest av hedgefond i juni, etterfulgt av aksjer i programvare- og internettsektorer.

Hedgefondenes eksponering mot «momentumaksjer» er også på vei til å avta for første gang på seks måneder, sa Goldman-analytikerne. Eksponering mot «long concentration» og «long crowdedness» har begge sett betydelige nedganger og er på sitt laveste nivå så langt i 2024. Det blir lagt til at disse aksjene kan falle litt etter knallsterk avkastning så langt i år.