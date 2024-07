De amerikanske børsene åpnet med stigning fredag. Rundt klokken 19 norsk tid er Dow Jones opp 0,04 prosent til 39.177,93, men S&P 500 faller 0,04 prosent til 5.481,58. Også Nasdaq faller 0,21 prosent til 17.819,93.

Nike-aksjen stuper 20,12 prosent. Selskapet har guidet et fall i omsetningen på 10 prosent i det nåværende kvartalet. Salget for hele regnskapsåret ventes å falle med noen prosent, midt-ensifrede prosenter.

Amerikanske nøkkeltall

Inflasjonsindikatoren PCE endte på 2,6 prosent for mai måned, i tråd med konsensus. Måned over måned var inflasjonen 0,0 prosent, som ventet.

Kjerne-PCE for mai kom på 2,6 prosent, som forventet. Måned over måned var kjerneinflasjonen 0,1 prosent, i tråd med konsensus, og den laveste månedlige målingen siden november 2023. SuperCore PCE steg 0,1 prosent måned over måned.

Bevegelser

Infinera stiger 18,25 prosent etter et bud fra Nokia. Budet var på 6,65 dollar pr. aksje, en premie på 28 prosent sammenlignet med torsdagens sluttkurs.

Alphabet -aksjen faller 0,94 prosent etter at Reuters rapporterte at Italia ber Google om å betale 1 milliard euro i ubetalte skatter etter en skattetvist for syv år siden.

Moderna faller 2,18 prosent. Selskapet fikk en positiv vurdering fra EUs medisinske regulator for selskapets vaksine mot RSV.

Trump Media & Technology Group steg 3,5 prosent ved åpning, men har nå snudd ned til et fall på 5,76 prosent. Trump vant ifølge meningsmålingene debatten mot Biden i natt, og ligger an til å vinne valget.