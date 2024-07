Hovedindeksen ved Oslo Børs endte fredag opp 0,46 prosent til 1.422,35.

En av dagens store vinnere var den John Fredriksen-dominerte børsdebutanten Paratus Energy Services , som steg hele 11,6 prosent til 57,66 kroner på sin første handelsdag. Børsbykset gir Fredriksen en rask gevinst i milliardklassen.

Ellers bidro høyere oljepriser til Oslo Børs' oppgang. August-kontrakten for nordsjøoljen Brent var ved børsslutt marginalt ned til 86,37 dollar pr. fat, men opp fra rundt 86,00 dollar ved børsslutt torsdag. Den amerikanske WTI-oljen falt 0,5 prosent til 81,35 dollar fatet.

Equinor steg 0,7 prosent til 303,95 kroner. Aker BP steg 0,6 prosent til 272,00 kroner. Vår Energi steg 0,7 prosent til 37,72 kroner.

Elbilladerselskapet Zaptec har inngått en avtale med Spirii, en dansk leverandør av ladesystemer til elbil. Samarbeidet omfatter ladetjenester i viktige europeiske markeder, inkludert Norge. Varigheten er på to år, og verdien estimeres til 23 millioner euro – cirka 260 millioner kroner. Markedet responderte positivt på nyheten, og aksjen endte opp 5,8 prosent, til 12,65 kroner.

Ocean Sun endte opp 13,5 prosent. Selskapet går sammen med Conopy Power for å bygge et flytende solanlegg på 2 MW for en resort på Maldivene. Anlegget skal ferdigstilles i første kvartal 2025. Kursen endte på 2,53 kroner.

Ventura Offshore , riggsatsingen til Christen Sveaas og Arne Fredly, har hentet 50 millioner dollar i en emisjon der tegningskursen var 30,00 kroner, det samme som aksjen endte på torsdag. Selskapet, som nylig kom på børs, har kjøpt riggen Catarina for 105 millioner dollar. I forbindelse med riggkjøpet skal det også utvides et obligasjonslån. Aksjen er fredag opp 4,7 prosent til 31,40 kroner.

Kongsberg Gruppen har sikret en avtale for levering av luftvernssystemer til Norge. Kontrakten har en verdi på opp til 4,8 milliarder kroner. Kursen endte på 870 kroner, samme som ved stenging torsdag.

TGS steg 2,2 prosent til 128,20 kroner. Carnegie har kuttet kursmålet for TGS fra 130 til 125 kroner, men gjentatt en kjøpsanbefaling. «Mens multipler og frikontantstrømavkastning begynner å se attraktive ut for 2026, når synergiene fra fusjonen med PGS trer i kraft for fullt, er vi fortsatt bekymret for at multiklient og proprietære salg kan skuffe», heter det i analysen, ifølge TDN Direkt.

PGS endte opp 1,9 prosent til 8,94 kroner.