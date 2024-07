Wall Street i rødt: Sportsgigant fikk juling

Gårsdagen endte akkurat i grønt for de ledende indeksene på New York-børsen, som var nervøst i forkant av viktige inflasjonstall. De viste seg å bli som ventet. Etter sterk start fredag har markedet vært avventede, og de ledende indeksene ender ukens siste handelsdag i rødt.

Industritunge Dow Jones falt 0,10 prosent til 39.122,94 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,40 prosent til 5.460,72 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,71 prosent til 17.732,60 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,328 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,23 prosent til 12,39.

Fredag kom fasiten for inflasjonen i USA. Kjerne-PCE for mai havnet på 2,6 prosent, som forventet. Måned over måned var kjerneinflasjonen 0,1 prosent, også i tråd med konsensus.

Bevegelser

Sportgiganten Nike stupte 19,99 prosent etter at selskapet kom med skuffende kvartalstall, og toppsjefen i Nike mister tillit på Wall Street. Fire år etter han tok over har Nike-aksjen falt 25 prosent.

Etter TV-debatten mellom president Joe Biden og utfordrer Donald Trump endte DJT, Trump Media and Technology Group ned 10,84 prosent. Biden skuffet stort og markedet priser inn større sannsynlighet for at Trump vinner kampen mot Biden om det amerikanske presidentskapet.

First Solar falt 9,79 prosent.

Det endte også i bredt tech-fall på fredag.

Amazon falt 2,32 prosent, og Microsoft falt 1,30 prosent. Nvidia endte også i rødt, ned 0,36 prosent, mens Tesla steg 0,23 prosent. Alphabet endte ned 1,76 prosent og Meta falt 2,95 prosent.

Olje og edle metaller

Den amerikanske WTI-oljen endte ned 0,35 prosent til 81,45 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot falt 0,57 prosent til 84,89 dollar fatet.

Sølvprisen økte 0,59 prosent til 29,430 dollar pr. unse. Gullprisen falt marginalt 0,03 prosent til 2.335,60 dollar pr. unse.