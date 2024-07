Investert over hundre millioner - sluttet å betale regningene

Det renner inn med ubetalte regninger for investor Magnus Rønningen, ifølge E24.

Sammen med en gjeng investorer kjøpte Rønningen opp alle de sentrale næringsbyggene i Vågås to hovedgater. Målet var å gjøre den lille bygda til Gudbrandsdalens foretrukne turistdestinasjon.

Nå kan prosjektet ha fått seg noen skudd for baugen.

Mandag 24.juni stod de 11 selskapene som er tilknyttet Våga-prosjektet oppført med til sammen 145 betalingsanmerkninger og kreditorene hadde 2,9 millioner utestående. Noen av betalingsanmerkningene ble registrert allerede i september og oktober i fjor.

Over 40 ubetalte fakturaer

Rønningen mener de manglene betalingene skyldes en betalingsstopp som noen av selskapene i prosjektet innførte i en periode. Betalingsstoppen skal ha kommet som følge av feilfaktureringer på over tre millioner på tvers av flere selskaper.

Fakturaklusset skal ha oppstått når det kom inn nye drivere av hotellene og restaurantene. Da skal flere fakturaer ha kommet frem til feil mottager. I mars ble det offentliggjort at Stein Erik Hagen-dominerte hotellselskapet Classic Norway tok over driften av de to hotellene Villa Vågå og Sov Lodge, i tillegg til overnattings- og serveringsstedet Bokhandeln.

Den økonomiske situasjonen er bra



Vågåselskapene skal nå ha 2,24 millioner kroner utestående, fordelt på 40 ubetalte fakturaer.

De ubetalte fakturaene er ikke et signal på manglende betalingsevne, ifølge Rønningen.

– Den økonomiske situasjonen er bra, da Vågå-prosjektet nå er et rent eiendoms- og utviklingsselskap som kun har inntekter – med unntak av eiendomsskatt, renter og avdrag og, skriver Rønningen og fortsetter:



– Likviditeten i selskapene er tilfredsstillende og blir bedre for hver måned da stort sett alle deres leieavtaler er basert på omsetning, og sommeren er høysesong for turisme.

Han påstår også at selskapene allerede er lønnsomme. Totalt er det investert 150 millioner kroner i prosjektet, der 50 millioner er satt inn som egenkapital og ansvarlige lån fra Rønningen og de andre medinvestorene.