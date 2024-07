Nedgangen i Kinas boligeiendomsektor bremset ytterligere i juni, etter regjeringens innsats for å stabilisere boligmarkedet.

Verdien av nye boligsalg fra de 100 største eiendomsselskapene falt 17 prosent sammenlignet med året før til 439 milliarder yuan (60 milliarder dollar). I mai var nedgangen på 34 prosent, skiriver Bloomberg.

Den langsommere nedgangen kom etter at tre av landets største byer, Shanghai, Shenzhen og Guangzhou, igangsatte tiltak i slutten av mai. Byene reduserte forskuddsbetalinger og tillot billigere boliglån, etter at sentralregjeringen lanserte en bred redningspakke for eiendom.

Investorer er ennå ikke overbevist om at bolignedgangen har nådd et vendepunkt. Aksjer i kinesiske utviklere har falt ytterligere, og sank mer enn 25 prosent fra en topp i midten av mai.