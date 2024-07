Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,5] prosent.

Asia

Japan reviderte mandag sin BNP-nedgang i første kvartal til 2,9 prosent år over år, ifølge CNBC. BNP-data for tredje og fjerde kvartal 2023 ble også nedjustert.

Nikkei i Japan ligger flat, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,3 prosent.

I helgen publiserte Kina sine offisielle PMI-tall, der PMI for produksjon endte på 49,5. Dermed forble den uendret fra mai.

Shanghai Composite styrker seg 0,3 prosent, mens Hong Kong holder stengt som følge av en offentlig fridag.

Olje

Brent oljen med august-levering står fredag morgen i 85,4 dollar fatet, opp 0,5 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble et nordsjøoljen handlet til 86,37 dollar ved børsslutt fredag. WTI-oljen handles til 81,9 dollar pr. fat, som tilsvarer en oppgang på 0,4 prosent siden midnatt.

Wall Street

Sportgiganten Nike stupte 19,99 prosent etter at selskapet kom med skuffende kvartalstall, og toppsjefen i Nike mister tillit på Wall Street. Fire år etter han tok over har Nike-aksjen falt 25 prosent.

Etter TV-debatten mellom president Joe Biden og utfordrer Donald Trump endte DJT, Trump Media and Technology Group ned 10,84 prosent. Biden skuffet stort og markedet priser inn større sannsynlighet for at Trump vinner kampen mot Biden om det amerikanske presidentskapet.

Det endte også i bredt tech-fall på fredag.

Amazon falt 2,32 prosent, og Microsoft falt 1,30 prosent. Nvidia endte også i rødt, ned 0,36 prosent, mens Tesla steg 0,23 prosent. Alphabet endte ned 1,76 prosent og Meta falt 2,95 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs stengte på 1.422,35 poeng fredag, en oppgang på 0,5 prosent.

Det endte med en pangstart for Fredriksen-nykommer Paratus Energy Services som steg hele 11,6 prosent til 57,66 kroner.

Elbilladerselskapet Zaptec inngikk en avtale med Spirii, en dansk leverandør av ladesystemer til elbil. Varigheten er på to år, og verdien estimeres til 23 millioner euro – cirka 260 millioner kroner. Aksjen endte opp 5,8 prosent, til 12,65 kroner.

Kongsberg Gruppen sikret seg en avtale for levering av luftvernssystemer til Norge. Kontrakten har en verdi på opp til 4,8 milliarder kroner. Kursen endte på 870 kroner, samme som ved stenging torsdag.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Obos boligpriser juni

Norge: DNB PMI industri juni, kl. 10.00