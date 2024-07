Aksjekjøp for over én milliard hos Nordnet i juni

Nordnet skriver at juni var preget av spenninger i makrobildet, og nedgang i tidligere vinnersektorer.

Til tross for en svak måned omsatte private investorer hos Nordnet aksjer for 18,8 milliarder kroner, og det ble netto kjøpt aksjer for over én milliard kroner.

Makroøkonomisk uro

–To sektorer som har bidratt til den negative siden for Oslo Børs er tidligere vinnersektorer, som shipping og laks. Laks er hamret ned nesten 9 prosent i juni måned grunnet noe uro i Canada, der Grieg Seafood og Mowi har operasjoner, men også sesongmessig lavkonjunktur. Dette har preget Oslo Børs, sier Mads Svendsvik Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Måneden har vært preget av rentemøter, inflasjonstall og stigende oljepris. At den amerikanske sentralbanken valgte å holde renten uendret, har bidratt til at markedet fortsatt er bekymret for inflasjon.

I juni kjøpte Nordnets kunder våpen- og råvareaksjer, mens de solgte unna bank, shipping og oljeservice.



Blant de mest kjøpte aksjene var Norwegian på topp, fulgt av Nordic Semiconductor, Yara og Kongsberg Gruppen. På listen over de mest solgte aksjene var DNB øverst, etterfulgt av Dof Group og Golden Ocean.

–Etter en fantastisk avkastning på over 50 prosent så langt i år, har Golden Ocean hatt en pustepause gjennom juni måned. Risikoen for et noe svakere Kina samt situasjonen i Rødehavet er også en risiko som flere nok tenker og bidrar til at flere tar gevinst, sier Johannesen.