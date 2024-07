Toneangivende Europa-børser stiger markant fra start mandag etter første omgang i nyvalget i Frankrike. Marine Le Pens ytre høyre-parti Nasjonal Samling (RN) ble igjen klart størst, men med en mindre margin enn enkelte meningsmålinger viste på forhånd.

Franske CAC 40 stiger rundt 2 prosent, Milano-børsen 1,7 prosent og tyske DAX 0,4 prosent.

38 av 40 aksjer i CAC 40 falt i måneden før valget, men mandag stiger samtlige komponenter. Storbanken Societe Generale viser vei med over 5 prosent oppgang, og ellers i sektoren stiger BNP Paribas og Credit Agricole begge rundt 3 prosent.

For øvrig er Alstom, Engie, Vinci, Bouygues, Publicis Groupe, Renault, Saint Gobain og Veolia 3-4 prosent.

Eurostyrkelse

Samtidig styrker euroen seg, og EURUSD står mandag morgen i 1,0754 etter en oppgang på 0,4 prosent. Euroen er dermed på sitt sterkeste siden juni.

– Vi har nå en uke med hestehandel foran oss, sier Joachim Klement, leder for strategi, økonomi og ESG i Panmure Liberum, til Bloomberg.

Han forventer ifølge nyhetsbyrået at euroen vil styrke seg gjennom uken etterhvert som allianser dannes for å redusere RNs fremgang.

– Vent og se

Valgdagsmålinger viste søndag kveld 33,0-34,2 prosents oppslutning til RN, noe som tilsvarer 230-305 seter i nasjonalforsamlingen. Til sammenligning viste Bloombergs «poll of polls» 36,2 prosent på fredag.

Venstrealliansen Den nye folkefronten (NFP), bestående av Sosialistpartiet, De grønne og Det ukuelige Frankrike, lå ifølge valgdagsmålingene an til 29 prosents oppslutning, mens president Emmanuel Macrons sentrumsallianse var nede på 21-22 prosent.

– Begge leirenes finanspolitikk vil virke forstyrrende inn på fransk økonomi og utsiktene for den franske statsgjelden. For meg er det fortsatt «vent og se», sier global markedsstrateg Vincent Juvyns hos JPMorgan Asset Management, og viser til RN og NFP.

Blokkerer RN?

Macron og Le Pens øvrige motstandere er ifølge nyhetsbyrået allerede i strategiske samtaler for å holde ytre høyre borte fra makten, og tegn på fremgang her vil trolig styrke grunnlaget for et lettelsesrally.

– Hvis alliansene som dannes for å hindre Le Pen i å nå absolutt flertall begynner å se troverdige ut, vil de franske markedene hente seg inn. Et «hung parliament» (hvor ingen partier har absolutt flertall) kan gjøre det vanskelig å få gjort noe i nasjonalforsamlingen, noe som er akkurat hva markedene ønsker seg, uttaler analysesjef Kathleen Brooks i XTB.