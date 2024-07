I februar 2014 kollapset kryptobørsen Mt. Gox etter at hackere hadde stjålet opp mot 950.000 bitcoin, som allerede den gangen hadde en enorm verdi. Nå, ti år senere, skal Mt. Gox de neste dagene ifølge CNBC betale ut ca. 141.000 bitcoin med en verdi i området av 9 milliarder dollar til tidligere brukere av kryptobørsen.

Japanske Mt. Gox, eller «Magic: The Gathering Online Exchange», var på sin tid verdens største kryptobørs, der selskapet hevdet å stå for 80 prosent av alle bitcoin-transaksjoner.

Da Mt. Gox kollapset, var én bitcoin verdt om lag 600 dollar. Siden har prisen skutt fart, og i skrivende stund omsettes bitcoin for 62.800 dollar. Kundene som ble rammet av kollapsen har med andre ord fått med seg en prisoppgang på over 10.000 prosent i løpet av de siste ti årene.

Kan påvirke prisen

Ifølge eksperter kan utbetalingen, som står for vel 0,7 prosent av alle bitcoin som så langt er utvunnet, føre til at bitcoin-prisen blir påvirket negativt. Nyhetsformidleren trekker frem CoinShares-analytiker James Butterfill, som mener at bitcoin-slippet kan bety et prisfall.

«Markedet er svært sensitivt for alle bitcoin-relaterte nyheter. Investorer er forståelig nok bekymret», kommenterte Butterfill ifølge CNBC.

Utbetalingene til de drøyt 20.000 kreditorene er ventet å begynne i løpet av første del av juli, og vil være i form av en blanding av bitcoin og bitcoin cash.

«Forutsatt at de fleste realiseringene fra Mt. Gox-kreditorene finner sted i juli, skaper dette en bane der kryptopriser kommer under ytterligere press i juli, men vil begynne å komme seg fra august og utover,» skrev JP Morgan i en rapport ifølge CNBC.

Bitcoin-prisen er allerede under press fra en utbetaling på over to milliarder dollar i låste bitcoin-midler hos kryptobørsen Gemini, samt at Tyskland har solgt 5.000 bitcoin for over 300 millioner dollar. Tyskland sitter på om lag 50.000 bitcoin som ble beslaglagt fra Movi2k, som deler filmer ulovlig.