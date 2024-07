Archer har inngått en avtale med om å kjøpe 100 prosent av aksjene i HitecVision-eide Moreld Ocean Wind.

Med dette følger også en minoritetsandel i det amerikansk- og fransk-eide teknologiselskapet Ocergy, fremgår det av en børsmelding mandag.

Moreld Ocean Wind leverer prosjektledelse og ingeniørtjenester for fabrikasjon og montering av flytende understrukturer for vindturbiner.

Selskapet er for tiden involvert i en rekke prosjekter på vegne av noen av verdens største energiselskaper.

– Vi styrker både vår energitjenesteportefølje og støtter våre kunders ambisjoner i energiovergangen ved å gjennomføre dette oppkjøpet, sier konsernsjef i Archer, Dag Skindlo, og fortsetter:

– Markedet for flytende offshore vind er fortsatt i sine tidlige dager, men er spådd å vokse i de kommende tiårene. Dette oppkjøpet gir oss et attraktivt inngangspunkt for å kapitalisere på disse markedsutviklingene.