Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 17.768,96 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 39.234,42 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.473,09 poeng.

Oppdatert klokken 19.45: Dow Jones er opp 0,17 prosent, mens S&P 500 stiger 0,22 prosent. Nasdaq leder an og er opp 0,6 prosent.

Microsoft stiger 0,1 prosent i åpningsminuttene mens Nvidia falt 1,6 prosent, men aksjen har senere snudd og er nå svakt opp 0,03 prosent.

»Første halvår er nå unnagjort, og det med bravur. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen leder klart på de tre andre viktige indeksene i USA i år, med en oppgang på 18,1 prosent», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,9 prosent til 12,93.

I en ny rapport fra Norne Securities skriver analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities at et omslag i økonomien i USA vil kunne prege både den globale økonomien og aksjesentimentet i hele verden.

«Samtidig er den amerikanske børsen på indeksnivå priset langt inn i «bobleland». På noen måltall er den amerikanske S&P-indeksen på det dyreste nivået noensinne, med unntak av noen få uker ved årsskiftet 2021/22. Likevel kan børsen i det korte bildet bli sterkere. Sentralbankene har sett inflasjonen komme ned, og de kan nå kutte rentene», skriver Slyngstadli.