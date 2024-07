Oppgang på Wall Street

I første halvår var det Nasdaq som ledet an blant de viktigste indeksene i USA, med en oppgang på over 18 prosent. Momentumet fortsatte første dagen i andre halvår med Nasdaq som ledet an oppgangen.

Ifølge Joseph Cusick i Calamos Investments sier at investorer er veldig bevisste på at det er lite markedsbredde som vil påvirke markedet i andre halvår. Han sier at bare 10 aksjer står for omtrent 33 prosent av hele S&P 500, noe som kun har vært tilfellet tre ganger tidligere. Cusick er med andre ord noe pessimistisk til markedet.

Likevel er det flere som venter at momentumet i teknologi skal fortsette, selv om multiplene er skyhøye.

«Mens andre mener at kunstig intelligens er en midlertidig trend, tror jeg det er mye mer», sa Kevin Philip i Bel Air Investment Advisors og viser til at det har evnen til å skape økt produktivitet for selskapene, skape mer effektivitet og skape nye industrier.

Mandag startet med oppgang på de ledende indeksene og indeksene fortsatte å se grønne tall.

S&P 500 steg 0,27 prosent mandag til 5.475,09 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,83 prosent til 17.879,30. Industritunge Dow Jones steg 0,13 prosent til 39.169,52.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt over 2 prosent til 12,18. 10-årsrenten steg til 4,473 prosent, mens 30-årsrenten steg til 4,636 prosent mandag.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en god dag på børs mandag.

Facebook steg 0,09 prosent til 504,68 dollar.

Amazon steg 2,04 prosent til 197,20 dollar.

Apple steg 2,91 prosent til 216,75 dollar.

Netflix falt 0,19 prosent til 673,61 dollar.

Alphabet steg 0,46 prosent til 182,99 dollar.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 2,34 prosent til 83,45 dollar pr. fat, mens Brent-oljen steg 2,06 prosent til 86,74 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen falt 4,81 prosent til 2,48 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 3,15 prosent til 33,42 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin steg 2,12 prosent til 63.236,02, mens Ethereum steg 1,38 prosent til 3.467,97.