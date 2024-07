Grådige forsikringsselskaper

Debattinnlegg: Bernhard O. Halvorsen jr., advokat MNA, Frogner advokatkontor

Forsikringsselskapene betaler i mange tilfeller dine utgifter til advokat og sakkyndig ved tvist. Dette gjelder typisk om du har en hus-, hytte- eller innboforsikring, bil- eller kjøretøyforsikring, båtforsikring, reiseforsikring etc.

Alt har steget – med unntak av rettshjelpsdekningen

Det normale er at du betaler en fast egenandel på cirka 4.000 kroner samt en bevegelig egenandel på cirka 20 prosent av de totale kostnadene – mot at forsikringsselskapet betaler resterende oppad avgrenset til 100.000 kroner – dvs. 80.000 kroner pluss 25 prosent merverdiavgift til staten.

Bernhard O. Halvorsen jr. Foto: Frogner advokatkontor

Det normale er også problemet – forsikringsselskapets tak på 100.000 kroner har vært uendret så lenge jeg kan minnes – og jeg har arbeidet med slike saker i over 20 år som advokat.

Ifølge Statistisk sentralbyrås kalkulator for konsumprisindeks har prisstigningen i det samme tidsrommet vært hele 65,7 prosent. Forsikringspremien du betaler har også som følge av det gått opp – du betaler mer for en forsikring nå enn du gjorde for 20 år siden. Likeså har advokatenes priser steget de siste 20 år. Det har også de sakkyndiges priser gjort etc. Alt har steget – med unntak av rettshjelpsdekningen.

Det er ingen fornuftig grunn til at du som forbruker skal betale mer – og få mindre. Forsikringsdekningen bør økes kraftig. I et velbalansert kontraktsforhold har man dertil gjerne med en klausul om årlig justering i henhold til konsumprisindeksen. Dermed kan verdien balanseres i takt med prisstigningen. Slik burde det også være i forsikringsavtalene. Det er etter min mening urimelig at forsikringsselskapene (den sterke part) ensidig skal kunne diktere så dårlige vilkår for forbrukerne (den svake part) – som rettshjelpdekningen her er et eksempel på.

Nå har jeg riktignok ikke systematisk gjennomgått alle avtaler til alle forsikringsselskaper gjennom alle år, men det er sjelden jeg er borti noe utenom det normale. I så måte mener jeg vilkårene for rettshjelpdekning snarest bør revideres til fordel for forbrukerne – og ikke bare den årlige forsikringspremien til fordel for forsikringsselskapene.

