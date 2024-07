Haalands børsinvesteringer gjøres via selskapet Pillage 3, og tirsdag morgen er regnskapene klare i Brønnøysundregistrene.

De viser et overskudd på 3,4 millioner kroner som ble beholdt som egenkapital i selskapet.

Med andre ord er pengene fotballstjernen tjener i aksjemarkedet et slikk og ingenting sammenlignet med det han tjener som fotballspiller. Ifølge E24, som viser til økonomimagasinet Forbes, tjener Haaland 61 millioner dollar i året, tilsvarende rundt 650 millioner kroner i dagens kurs.

Diversifisert portefølje

Ifølge synlige aksjonærlister fra Holdings eier Haaland aksjer for rett over 28 millioner kroner på Oslo Børs. Den største investeringen er Maritime & Merchant Bank, der han eier for 8 millioner, mens posisjonen i Höegh Autoliners er på 6 millioner. Bilfraktrederiet var hans første investering, og timingen var god.

I oktober i fjor kjøpte han 200.000 aksjer i Höegh for 16 millioner kroner, men to måneder senere valgte han å ta gevinst med en avkastning Finansavisen beregnet til mellom 22 og 30 prosent.

Ellers eier han aksjer i eiendomsselskapet Entra for 5,5 millioner, og han har 5,2 og 3,2 millioner investert i Nykode Therapeutics og Akastor.

Aksjer for 85 mill.

Regnskapene viser at Haalands markedsbaserte aksjer var på 85,5 millioner kroner ved slutten av fjoråret. Med rett under 25 millioner i banken summerer eiendelene seg til 110 millioner kroner.

Egenkapitalen var på 13 millioner kroner, mens langsiktig gjeld var 97 millioner.