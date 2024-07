JPMorgan anbefaler ni aksjer

S&P 500 steg 3,5 prosent i løpet av i juni, og har notert seg for flere rekordnoteringer på Wall Street. Syv av de siste åtte månedene har faktisk S&P 500 endt i pluss.

I begynnelsen av juli oppdaterer JPMorgan sin Analyst Focus-liste, som inkluderer deres beste aksjetips hensyntatt vekst, omsetning og verdi.

AT&T

Ifølge CNBC er telekomgiganten AT&T en av JPMorgans nye tillegg på anbefalingslisten. Aksjen er opp rundt 13 prosent i 2024, og JPMorgans kursmål på 21 dollar er omtrent 10 prosent høyere enn fredagens sluttkurs.

«En ubegrunnet rabatt sammenlignet med konkurrentene gitt selskapets bedrede fundamentale forhold og vekst i EBITDA/fri kontantstrøm», skriver JPMorgan i en ny analyse.

First Citizens BancShares

Meglerhuset inkluderer også First Citizens BancShares på anbefalingslisten, og forventer at bankens guiding for 2024, kombinert med en sterk balanse, vil kunne bidra til å løfte aksjen fremover.

«Med aksjer som handles under åtte ganger forventet inntjening for 2025, forblir First Citizens BancShares vårt toppvalg på lang sikt», skriver analytikerne. Selv om aksjen er opp 20 prosent hittil i år, mener JPMorgan at aksjen kan stige ytterligere 43 prosent.

Broadcom

Et annet navn på JPMorgans fokusliste denne måneden er halvlederprodusenten Broadcom. Analytiker Harlan Sur opererer med et kursmål på 2.000 dollar, noe som indikerer en mulig oppside på 25 prosent.

PVH

PVH, som eier merker som Calvin Klein og Tommy Hilfiger, har falt 14 prosent hittil i år. Analytiker Matthew Boss lar seg ikke skremme av det, og opererer med et kursmål på 157 dollar, noe som er 48 prosent høyere enn dagens aksjekurs.

Andre aksjer som kom med på JPMorgans liste er industriprodusenten Danaher, energiselskapet Entergy, kjemikaliefirmaet DuPont De Nemours, Charles Schwab og ServiceNow.