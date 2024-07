Stensrud-familien fra Stavanger fikk et noe svakere år i 2023, viser regnskapene fra de to investeringsselskapene Solbakken og Månebakken.

I Solbakken falt resultatet før skatt til 74 millioner fra 116 millioner i 2022, mens Månebakken økte til snaue 62 millioner fra 53 millioner året i forveien.

På tross for resultatfallet, tar familien ut et utbytte på 100 millioner kroner.

Verdipapirer for 882 mill.

Totalt hadde Stensrud-familien markedsbaserte verdipapirer til en verdi av omtrent 882 millioner kroner fordelt på de to selskapene. Fordelingen er 617 millioner i aksjer og 265 millioner i rentefond.

Dette gir en samlet økning på 51 millioner fra året før, og en total verdiøkning på 200 millioner kroner siden anskaffelsen.

Regnskapet avslører også at en betydelig større del av midlene ble satt inn i banken. Ved utgangen av året hadde kontantbeholdningen i de to selskapene økt til 110 millioner kroner, sammenlignet med 76 millioner i 2022.

Majoriteten av familiens børsnoterte aksjer er i det norske finanskonsernet Storebrand. Familien sitter på 6,3 millioner aksjer gjennom de to selskapene, og ved årsskiftet var denne eierposten verdsatt til 567 millioner kroner.

En milliard i egenkapital

Stensrud-familien er oppført med rett over milliarden i egenkapital gjennom Solbakken, hvor i overkant av 756 millioner er opptjent gjennom årene.

Den betydelige familieformuen kan tilskrives farens svært suksessfulle forvaltning. Sent i 2017 bestemte Kristoffer Stensrud seg for å fordele sin formue, som den gang var på 692 millioner kroner, mellom sine fire barn. Året etter ble Skagenfondene solgt til Storebrand. Stensrud mottok 560 millioner kroner for sin andel.