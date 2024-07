Dette vil påvirke Oslo Børs – onsdag

– Det er mulig at kjøresesongen i USA, som nå er i gang, kan bli bedre enn tidligere antatt, skriver Roger Berntsen om lagertrekket.

Wall Street

Tirsdag endte Nasdaq opp 0,84 prosent til 18.028,76. Dow Jones steg 0,41 prosent til 39.331,85 poeng. S&P 500 steg 0,62 prosent til 5.509,01 poeng.

Dette er første gang S&P 500 stenger over 5.500 poeng, etter at 5.000 grensen ble nådd i februar.

Det var bred oppgang for de syv store teknologiaksjene, med unntak av Nvidia. Dagens vinner ble Tesla, etter at selskapet har vært ute med en salgsoppdatering.

Bilprodusenten leverte 443.956 kjøretøy i løpet av andre kvartal, noe som er en nedgang på 4,7 prosent fra året før, men likevel 1,8 prosent bedre enn FactSet-konsensus på 436.000 kjøretøy. Aksjen skjøt opp 10,2 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen åpent ned tirsdag morgen, men klatret til pluss i løpet av formiddagen. Ved børsslutt var hovedindeksen ned 0,05 prosent til 1427,64 poeng.

Equinor-aksjen endte opp 0,25 prosent til 306,25 kroner, mens Aker BP steg 1,05 prosent til 278,30 kroner.

Norse Atlantic falt kraftig med 43,01 prosent til 4,04 kroner, aksjen var på et punkt nede på 3,50 kroner. Flyselskapet meldte tirsdag at de sliter sikkelig med likviditeten og har igangsatt tiltak. Klokken 12:00 holdt Norse en investoroppdatering hos Pareto. I løpet av handelsdagen har aksjen blitt stoppet for handel ti ganger. Etter dagens utvikling er markedsverdien barbert med 391 millioner.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser juni, kl. 11.00

Australia: PMI tjenester juni endelig, kl. 01.00

Japan: PMI tjenester juni endelig, kl. 02.30

Australia: Byggetillatelser mai, kl. 03.30

Australia: Detaljhandel mai, kl. 03.30

Kina: Caixin PMI tjenester juni, kl. 03.45

Sverige: PMI tjenester juni, kl. 08.30

Tyrkia: Inflasjon juni, kl. 09.00

Spania: PMI tjenester juni, kl. 09.15

Sverige: Riksbanken referat rentemøte, kl. 09.30

Italia: PMI tjenester juni, kl. 09.45

Frankrike: PMI tjenester juni endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI tjenester juni endelig, kl. 09.55

ØMU: PMI tjenester juni endelig, kl. 10.00

UK: PMI tjenester juni endelig, kl. 10.30

USA: Challenger jobbkutt juni, kl. 13.30

USA: ADP privat sysselsetting juni, kl. 14.15

Canada: Handelsbalanse mai, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse mai, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: PMI sammenstilt juni endelig, kl. 15.45

USA: PMI tjenester juni endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI tjenester juni, kl. 16.00

USA: Industriordrer mai, kl. 16.00

Russland: Arbeidsledighet mai, kl. 18.00

USA: Fed referat rentemøte, kl. 20.00

Annet:

Aker BP: Driftsoppdatering 2. kv.

DOF Group: Presentasjon av Maersk Supply Service-oppkjøp, webcast kl. 08.00 , hos Carnegie kl. 13.00, webcast kl. 15.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30