Norse sliter med likviditeten – varsler tiltak

Den 22. juni annonserte Norse Atlantic at avtalen med potensielt strategiske partnere om investering i selskapet hadde gått i vasken. Da hadde selskapet jobbet i seks måneder med å få på plass en avtale, med Seabury Securities som våpendrager.

Tirsdag kom Norse med en oppdatering om hva som hadde foregått.

Selskapet hadde kommet langt i forhandlingene med én investor som de ikke kom til enighet med. Uten å navngi hvem, skriver Norse at investoren vurderte muligheten for å entre markedet for langdistanseflyvninger.

I en meldingen skriver Norse at de var «prinsipielt enige» med investoren om betingelsene for investeringen, men at motpartens styre endte på å ikke entre langdistansemarkedet, og endte med å trekke seg.

Fraværet av en avtale viser seg å være svært dårlig nytt for Norse, som nå sliter med likviditeten.

Iverksetter tiltak

Om andre kvartalet som helhet skriver Norse at de ikke er fornøyd, til tross for en kabinfaktor som har steget fra 75 til 82 prosent i andre kvartal i år.

«Q2 2024 er under forventningene på grunn av prisnivåer som var lavere enn ventet, til tross for høy kabinfaktor og sterke tilleggsinntekter.»

Samtidig skriver selskapet at det forventer at 2024s tredje kvartal og andre halvår vil være profitable.

Likevel, med investoren som trakk seg og svakere pengestrømmer enn ventet – blant annet grunnet manglende inntekter fra kredittkort – sliter Norse dermed med likviditeten og varsler tiltak.

«Diverse initiativer for arbeidskapital er derfor pågående,» skriver Norse helt nederst i meldingen.