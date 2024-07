All-time high – klar for tidens bullmarked

Indias samleindeks Nifty 50 er onsdag morgen på all-time high. Så langt i år er indeksen opp 11,6 prosent, og 105,4 prosent de siste fem årene. Noen analytikere tror aksjemarkedet kan bli verdens tredje største i løpet av tre år.

Spådommene

Indias økonomi forventes å vokse raskt. Ifølge IMF er India nummer åtte på rankingen når det gjelder vekst av reell BNP med en årlig vekst på 6,8 prosent.

Morgan Stanley Research -avdelingen spår en årlig avkastning på 20 prosent for indiske aksjer. Banken argumenterer for økte innenlandske investeringer i aksjer og økende sosial likhet i landet. India er i startfasen av et tiår med rekordvekst, og landets økonomi kan overgå Japan og Tyskland for å bli verdens tredje største innen 2027. Parallelt, tror research-avdelingen at aksjemarkedet også kan bli rangert som det tredje største innen 2027.

Analytikere hos Citigroup er også positive med en overweight -anbefaling på indiske aksjer. Meglerhuset estimerer en årlig vekst i inntjening (CAGR) på 13 prosent for regnskapsårene 2024-2026, skrev Surendra Goyal, adm. direktør og leder for indisk research hos Citigroup, til Reuters. Banken ser Indias ettårs fremtidige pris-til-inntjening (P/E) på 20.

Lazard Asset Management skrev i sin Emerging Markets Outlook at konsekvensene av Kinas langsommere vekst har ført til lav risikovilje i fremvoksende markeder, men at India har tatt over «vekstansvaret».

Fredag sist uke ble India lagt til JPMorgans ledende indeks for fremvoksende markedsobligasjoner med en innledende vekt på 1 prosent, som etter hvert vil økes til 10 prosent over en periode på 10 måneder. Det forventes at indeksinklusjonen vil føre til en kapitalinnstrømning på 20-25 milliarder dollar i indisk gjeld.