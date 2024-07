Første halvår: Prestisjefondene under indeks

Det er to hovedgrunner til å investere i et hedgefond: å søke høyere nettoavkastning og/eller diversifisering, ifølge Investopedia.

Nettoavkastning tar hensyn til fondets gebyrstruktur, som vanligvis består av et forvaltningshonorar og et resultatbasert honorar. «2 and 20» er en kjent struktur der man betaler to prosent i forvaltningshonorar, og et 20 prosent honorar på profitten fondet genererer over en viss terskel, kjent som «hurdle rate».

De store multistrategi fondene består av mange ulike strategier og forvalterteam. Målet er normalt sett å levere høy risikojustert avkastning, uavhengig av markedets generelle ytelse. De store fondene i industrien har typisk titalls eller hundrevis av team som opererer med ulike strategier og risikohåndtering,.

Ifølge Financial Times har ingen av de store multistrategi fondene i USA slått de amerikanske indeksene så langt i 2024.

Likevel er det viktig å merke seg at disse fondene skal tjene penger selv når markedene faller, noe som gjør sammenligningen noe skjev. For eksempel, i 2022 da S&P 500 falt 19,4 prosent, genererte Citadel en avkastning på 38,1 prosent. Millennium genererte 25,9 prosent avkastning i 2020.

Multistrategi hedgefond H1 avkastning Citadel Wellington 8.1% Millennium 6.9% Point72 8.7% Balyasny Atlas Enhanced 5.5% Schonfeld Strategic Advisors Partners 10.3% ExodusPoint 3% Walleye 7.2% Financial Times

Til sammenligning er S&P 500 opp 16,2 prosent i år, og Nasdaq Composite er opp 22,1 prosent.