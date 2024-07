Starten av 2024 var preget av en enorm eufori etter at det amerikanske finanstilsynet (SEC) godkjente ti forskjellige bitcoin-ETF-er tidlig på året. Dette muliggjorde for tradisjonelle finansgiganter som BlackRock og Fidelity å tilby krypto til sine kunder.

I midten av mars nådde bitcoin en rekordnotering på nær 75.000 dollar. Siden den gang har markedet utviklet seg flatt.

– Rundt mars ble markedet tungt belånt, med en ensidig tro på at prisene skulle fortsette å stige. Dette gjorde markedet sårbart, og nå har aktiviteten stabilisert seg, forklarer K33-analytiker Vetle Lunde.



– Ser man på det over tid, er det lite som tyder på at markedet er svakt. Tvert imot har prisaktiviteten både vært sunn og sterk.

Typisk for krypto utvikler markedet seg flatt også gjennom sommeren, men Lunde ser optimistisk på høsten som kommer. Han er spesielt positiv til ethereum, som han forventer vil prestere bedre enn bitcoin gjennom sommeren.

– Vi forventer at ethereum ETF-er vil bli lansert i juli, og at disse kan tiltrekke seg 4 milliarder dollar, sier Lunde.

Politisk oppmerksomhet

I den amerikanske valgkampen har Donald Trump markedsført seg som en støttespiller for kryptovaluta, med løfter om mindre regulering.

– Trumps posisjon har påvirket SEC og skapt mye diskusjon. Når vi nærmer oss det amerikanske valget, kan Trumps pro-krypto holdning få stor innvirkning på markedet, sier Lunde.

Andre drivere Lunde mener kan påvirke bitcoin-prisen i høst er halveringen av bitcoin-produksjonen som skjedde i mars.

– Historisk har dette ført til økte priser noen måneder senere, noe som kan gi grunn til å være positiv for fjerde kvartal, mens man er litt mer avventende for tredje kvartal, sier analytikeren.

Bitcoin kan nå nye høyder

– Hva tror du bitcoin står i ved årsskiftet?



– Jeg tror bitcoin vil nå en ny all-time high ved årsskiftet, høyere enn 75.000 dollar som vi nådde i mars. Jeg forventer en sterk avslutning på året, med politiske og regulatoriske faktorer som driver prisene oppover.

– Jeg forventer at ethereum vil gjøre det best, spesielt på grunn av de kommende ETF-ene. Akkurat nå er forholdet mellom ethereum og bitcoin på et historisk lavt nivå, og jeg tror ethereum har gode muligheter for å avslutte året sterkt i forhold til bitcoin. Ethereum blir dette halvårets vinner, avslutter Lunde.