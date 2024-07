Sjefsstrateg forlater etter flere elendige år

Marko Kolanovic, sjefsstrateg for globale markeder, forlater JPMorgan etter 19 år i selskapet.

Kolanovic skal «utforske andre muligheter». Hussein Malik vil bli leder for global research, ifølge et notat.

Siste «bear» død?

De siste to årene har sjefsstrategen tatt mye feil. Senest sist uke kom han med en oppdatering: S&P 500 vil falle 23 prosent i løpet av året til 4.200 poeng. Denne base-casen har Kolanovic gjentatt flere ganger i år, til tross for at flere har økt estimatene sine. Snittestimatet til S&P 500 fra Wall Street-analytikere var da 5.317 poeng.

«Det er en klar avkobling mellom den store oppgangen i amerikanske aksjeverdier og konjunktursyklusen,» skrev strategene, og la til at S&P 500's 15 prosent oppgang hittil i år ikke er rettferdiggjort, gitt avtagende vekstprognoser.

«Det er en risiko for at det motsatte av de håpefulle forventningene kan spille seg ut i de kommende kvartalene, der veksten avtar, inflasjonen forblir høy, og langsiktige renter ikke faller markant.»

«Høylytt bull» i 2022

Ved inngangen til 2022 spådde Kolanvoic S&P 500 til 5.050 ved slutten av 2022, fasit var 3.839 poeng.

JPMorgan og Kolanovic har til nå hatt det laveste kursmålet for S&P 500 på hele Wall Street. Snittestimatet er i dag 5.500.