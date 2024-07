Oppgang på Asia-børsene

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,6 prosent og nærmet seg rekordhøye nivåer tidligere satt i desember 1989.

Japanske aksjer fulgte oppgang på Wall Street over natten etter at svake amerikanske tall forsterket forventningen om et rentekutt fra Federal Reserve. Japanske selskaper leverte de største lønnsøkningene på tre tiår i 2024. Arbeidernes lønn anslås å øke med 5,1 prosent, ifølge fagforeningen Rengo.

Japanske yen styrket seg etter å ha nådd det laveste nivået siden 1986, og står i 161,54 mot dollaren.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er tilnærmet uforandret, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,6 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,0 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,6 prosent.