Fire av ti styremedlemmer i selskapene på Oslo Børs’ hovedliste eier ikke aksjer i eget selskap. I REC Silicon er det ingen som eier noe i det hele tatt.

Forvalter Phillipe Sissener er opptatt av at styremedlemmer har en «skin in the game». Han sier de «selvsagt» burde eie aksjer og dermed representere aksjonærene.

Boligprisene i Norge falt 0,2 prosent i juni, men salgsvolumet for noen boligtyper er mye større enn tidligere.

Grethe Meier, daglig leder i Privatmegleren, sier de aldri har solgt flere boliger til over 15 millioner kroner enn nå. Hun mener dette tyder på at folk har tro på boligmarkedet. Dessuten er det aldri blitt solgt flere eneboliger i Oslo enn i juni.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, har ingen tro på at inflasjonen vil stabiliseres på 2 prosent. Hun tviler på at sentralbankene vil ta den økonomiske kostnaden som kreves.

Hun mener at sentralbankene generelt har vært for optimistiske, og at de nå er redde for å gjøre feil – ved å kutte for tidlig og for mye, eller ved å kutte for sent og for lite.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om barnetrygd, som politikere og trygdeeksperter nå foreslår å skattlegge. Da skal det bli mer penger til fattige familier, og mindre til de rike.

Er det ikke bedre å øke overføringer og trygder direkte over statsbudsjettet? Trolig vil oppslutningen om barnetrygd være størst uten skattlegging av den, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

Australia: Handelsbalanse mai, kl. 03.30

Sveits: Arbeidsledighet juni, kl. 07.45

Tyskland: Industriordrer mai, kl. 08.00

Sveits: Inflasjon juni, kl. 08.30

ØMU: ESB referat rentemøte, kl. 13.30

Annet:

EAM Solar: Domsbeslutning i ankedomstol i Milano

Norwegian: Trafikktall juni, kl. 08.00

Soiltech: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Oceanteam: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

UK: Parlamentsvalg

USA: Markedene stengt pga. nasjonaldag