Dette kan signalisere enda sterkere krone

Det vil også være teknisk motstand på rundt 10,27 kroner og ved 10,20 kroner, før 10,08- 10,0- og 9,92-nivået kommer innen rekkevidde. Brudd på ett nivå åpner for testing av neste nivå.

Siden siste topp i hovedchartet er satt under den foregående, kan det være et signal om et mulig, forestående trendskifte. Dette kan støttes av den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet.

Trendskifte?

Kronen har testet 200 dagers glidende gjennomsnitt mange ganger siden 6. juni, men har snudd igjen hver gang. Det kan være signaler om at den i hvert fall ikke skal svekke seg kraftig igjen riktig enda.

Usikkerheten ligger i RSI-chartet. Med den positive undertonen for dollar kan det fremdeles være støtte for stigende bunner i hovedchartet, slik vi også har sett siden våren 2021. Siden høsten 2022 har de bunnene dannet en stigende trendlinje. Selv om den tendensen fortsetter kan det likevel åpne for en styrking til rundt 10,28-nivået.

For å signalisere en ytterligere styrking av kronen, forbi 10,28-nivået, må den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet fortsette. Trolig må også den lange positive undertone i RSI-chartet brytes. Så lenge den fortsetter kan perioder med en styrking av kronen, slik vi altså har sett de siste par årene, fremdeles bli forbigående.

Brytes imidlertid den positive undertonen i RSI-chartet, kan det åpne for et trendskifte. Det kan i så fall også åpne for at potensialet i hode-skulder-formasjonen på sikt kan bli oppfylt denne gangen.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.