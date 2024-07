Tirsdag denne uken nådde Amazons aksjekurs nye nivåer da den steg til 200,43 dollar. Det markerte et nytt toppunkt for Amazon-aksjen som siden årets start har steget 30 prosent, og 50 prosent i løpet av de siste tolv månedene.

Det gjør at Amazon-gründer Jeff Bezos ser muligheter for å ta gevinst, som nå planlegger å selge 25 millioner aksjer i selskapet, melder Reuters. Bezos er verdens nest rikeste mann med en formue på 214 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Med onsdagens sluttkurs på 197 dollar lagt til grunn vil han få inn 4,9 milliarder dollar på salget. Det tilsvarer drøyt 51 milliarder kroner. Salget ble annonsert etter at børsene i USA stengte på tirsdag.

I etterkant av salget eier Bezos om lag 912 millioner Amazon-aksjer, tilsvarende 8,8 prosent av selskapets utestående aksjer.

I november i fjor solgte Bezos Amazon-aksjer for en milliard dollar.

Tidligere er det meldt at Bezos trenger penger for å finansiere rakettselskapet Blue Origin. Det mener han krever nedsalg av Amazon-aksjer for minst én milliard dollar årlig.

I mai sendte selskapet seks personer til Kármánlinjen, som er grensen mellom jordens atmosfære og det ytre verdensrom. Da ble Ed Dwight på 90 år det eldste mennesket som noensinne har vært i verdensrommet.

Huang med rekordsalg

Det er ikke bare Amazon-aksjen som har sett en kraftig kursoppgang i 2024. Nå verdens største selskap målt i markedsverdi, Nvidia, har så langt i år steget 160 prosent. I løpet av de siste tolv månedene er aksjen opp over 200 prosent.

Kursoppgangen får også Nvidia-sjefen Jensen Huang til å dra nytte av kursoppgangen i selskapets aksje, men for et betydelig lavere beløp.

I juni solgte Huang Nvidia-aksjer for nesten 169 millioner dollar, som er det meste han noensinne har solgt i løpet av en måned, ifølge Bloomberg.

Salget på 1,3 millioner aksjer er det første salget Huang gjør i 2024.