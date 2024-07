Tvinges til nedskriving etter fiaskooppkjøp

Selskapet skriver i en melding at en nedskriving på 11,4 milliarder svenske kroner som vil bli bokført i 2. kvartal. Nedskrivingen dreier seg om verdien av immaterielle eiendeler tilknyttet oppkjøpet av skykommunikasjonsselskapet Vonage. Dette kommer etter at Ericsson bokførte en nedskriving på 32 milliarder svenske kroner i 2023. Vonage ble kjøpt for i overkant av 50 milliarder svenske kroner i 2022.

Ericsson skriver i meldingen at nedskrivinger primært stammer fra lavere forventede markedsvekst i Vonages nåværende portefølje. Niklas Heuveldop, leder for forretningsområdet Global Communications Platform og administrerende direktør i Vonage, sier: «Gitt forverringen i markedsmiljøet og valgfrie beslutninger vi har tatt for å omfokusere våre investeringer i strategisk prioriterte områder, har vi vurdert visse vekstforutsetninger på nytt...»

Aksjen er i skrivende stund ned 1,4 prosent på Stockholm-børsen, noe som indikerer at markedet hadde diskontert inn nedskrivingen i stor grad.