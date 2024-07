Rekordbot for shortsalg

Boten Credit Suisse får er på 27,2 milliarder won, eller i overkant av 200 millioner kroner, ifølge Bloomberg. Den ble gitt som følge av ulovlig shortsalg i Sør-Korea.

Det er den høyeste boten noensinne gitt i Sør-Korea for shortsalg.

I april 2021 startet sørkoreanske myndigheter å gi bøter for ulovlige shortsalg, og i november 2023 ble all shorting ulovlig. Forbudet kommer av at myndighetene mener slike handler «skader rettferdigheten» i markedet og kan skade tilliten til markedene.

I juni forlenget Sør-Korea forbudet mot shortsalg til å vare til og med 30. mars 2025.

Av de 27,2 milliardene won i boten, rettes et krav på 16,9 milliarder mot Credit Suisse AG og 10,2 milliarder rettes mot Credit Suisse Singapore.

Credit Suisse er ikke første bank som får smekk av Sør-Koreas myndigheter. I desember i fjor fikk BNP Paribas og HSBC samlet bøter for 26,5 milliarder won for nakenshorting.