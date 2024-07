Dette skjer i dag – fredag

En riktig god fredags morgen, dette er Morgenkaffen fra Finansavisen fredag 5. juli

Olav Selvaag og Stein Erik Hagen fossblør penger på inneski-satsingen Snø på Lørenskog. Kostnadene har eksplodert og er nå seks ganger høyere enn inntektene.

I fjor endte anlegget med et tap på 125 millioner kroner, og på fem år har det brent av 387 millioner i underskudd.

Norwegian-aksjen stupte torsdag 16 prosent til 10,70 kroner. Det er flyselskapets største kursfall siden mai 2021, og priser det til under selskapets kontantbeholdning.

Fallet skyldtes et resultatvarsel der Norwegian senket estimatene for årets driftsresultat til mellom 2,1 og 2,6 milliarder kroner. Blant årsakene til kuttet er svakere etterspørsel, høyere lønnsoppgjør enn ventet for pilotene og en svak kronekurs.

Sjakkstjerne Magnus Carlsen og faren Henrik har nå tatt ut totalt 100 millioner kroner i utbytter fra selskapet Magnuschess siden 2013.

Det samlede årsresultat er kommet opp i snaue 215 millioner kroner. Pengene stammer fra godt spill ved sjakkbrettet og en god porsjon sponsorpenger.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om selskapsskatten. Ole-Andreas Elvik Næss, forsker ved NHH, har i en artikkel i DN påpekt at næringslivet er positivt til dagens selskapsskatt, uten at vi helt vet hvordan den fungerer.

De fleste i næringslivet vil helst fjerne formuesskatten og senke utbytteskatten, mot å øke selskapsskatten. Selskapsskatten fungerer trolig utmerket og etter hensikten, skriver Hegnar.

