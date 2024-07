Stein Erik Hagen (67) vil flytte til Sveits, men av helt andre grunner enn skatt.

– Jeg har besluttet at jeg skal flytte etter. Jeg flytter til Sveits, men jeg gjør det ikke med en gang, og jeg gjør det ikke av skattemessige grunner, sier Hagen til Dagens Næringsliv (DN).

Fra før av har flere i familien bosatt seg i alpelandet. Først flyttet Hagens mellomste barn, Caroline og Carl Erik. Den yngste sønnen Nicolai har flyttet til London for å jobbe i oppkjøpsfondet Verdane. Hagen-familien har allerede skaffet seg en stor leilighet i nærheten av barna Caroline og Carl Erik som bor utenfor Zürich.

Dit skal Hagens ekskone og hennes nye mann flytte først. Så vil Hagen flytte etter.

– Skatt er faktisk ikke så viktig for meg, jeg har ikke så stor formue. Så jeg vil ikke bli skatteflyktning. Men etter hvert er det hvor du har livsinteresser som avgjør hvor du skatter til, sier hagen til avisen.

Misliker skatt på arbeidende kapital

Dagens Næringsliv skriver videre at Hagen vurderte å overføre hele formuen til en stiftelse i fyrstedømmet for å slippe noe av det Hagen misliker mest med Norge: Skatt på arbeidende kapital.

– Vi har vurdert å legge formuen i en stiftelse. Rec-aksjen gikk til himmels og Orkla-aksjen gikk til himmels og vi ville fått tredobbelt formuesskatt.

Og bare for å betale den formuesskatten, forteller han at han måtte tatt ut utbytter og fått 400 millioner kroner i utbytteskatt på toppen i 2009.

På spørsmål om Hagen vil være hovedaksjonær i Orkla for alltid, svarer han.

– Så lenge jeg lever, så tror jeg det. Jeg kan ikke si lenger enn det. En finansformue kan splittes opp og deles, men så lenge jeg lever, så vil jeg ikke ha noe av det. Fordelen med at én eier, er at man kan være en betydelig aksjonær i et stort selskap. Splittes ting, kan verdier forvitre.