Økning for ABG Sundal Collier

Nå er resultatsesongen i gang igjen, og ABG Sundal Collier er det første selskapet ut i ilden.

Meglerhuset endte andre kvartal med en omsetning på 509,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 118,3 millioner kroner. Det er opp fra henholdsvis 378,6 millioner og 50,9 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Ser man tilbake til toppåret 2021 var ABGs inntekter på 738 millioner kroner.

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 510 379 Driftsresultat 120 56 Resultat før skatt 118 51 Resultat etter skatt 87 39

– Inntekter fra oppkjøp og fusjoner (M&A) har fortsatt å øke fra allerede sterke nivåer. Selv om IPO-vinduet så lang bare er litt på gløtt, har vi gitt vært med på to av de tre viktigste børsnoteringene i det nordiske markedet i år, og vi ser at interessen blant selskaper og investorer for å gjennomføre transaksjoner øker, kommenterer adm. direktør, Jonas Ström.

I løpet av kvartalet fullførte meglerhuset mer enn 40 transaksjoner. Inntektene fra oppkjøp og fusjoner sto i andre kvartal for 127,6 millioner kroner av inntektene, mot 99,9 i samme kvartal året før.

Ved børsåpning på fredag stiger ABG-aksjen 4,1 prosent fra start.