Nordea tiltalt for hvitvasking

Nordea melder i en børsmelding fredag at selskapet er tiltalt for hvitvasking i Danmark.

Danske National enhed for Særlig Kriminalitet, eller NSK, har utført undersøkelser av bankens hvitvaskingskontroller i 2015 og tidligere, og vil nå legge frem en formell anklage.

Mer spesifikt skal transaksjonene det er snakk om kunne knyttes til manglende kontroll av russiske kunder i en København-filial. Det skal være snakk om transaksjoner for over 26 milliarder kroner.

Nordea skriver på sin side at banken ikke er enig i den juridiske vurderingen som er gjort av myndighetene, og opprettholder at banken er «tilstrekkelig avsatt basert på nåværende omstendigheter».

Ble utsatt

Det danske tilsynet undersøkte i 2015 om Nordea hadde overholdt hvitvaskingsreglene, og det ble besluttet at banken ikke var god nok på å identifisere og bekjempe hvitvasking. Resultatet ble at banken fikk et pålegg, uten at det ble pekt på spesifikke tilfeller av hvitvasking. Ingen enkeltpersoner ble tiltalt.

I juni 2016 ble Nordea anmeldt, og saken henvist til den danske påtalemyndigheten for videre etterforskning. Nå er etterforskningen ferdig, og NSK er klar til å ta rettslige steg mot banken.

Saken skulle vært i retten i 2019, men ble utsatt.

Uenig

«Basert på Nordeas tolkning av dansk lov, er Nordea ikke enig i innholdet i anklagene eller den juridiske vurderingen», heter det i en kunngjøring fra banken.

«Nordea har samarbeidet åpent med de danske myndighetene i nærmere ni år og vil avvente en avgjørelse fra domstolene».

Nordea har satt av nok penger i regnskapet til en eventuell bot.