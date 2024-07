Veidekke har fått i oppdrag av Fredensborg Bolig å bygge 149 leiligheter i fire bygg med et underjordisk bod- og garasjeanlegg på Vollebekk i Oslo, fremkommer det i en børsmelding fredag.

Kontrakten har en verdi på 460 millioner kroner.

– Vi er svært fornøyde med å kunne sette i gang bygging av nok et stort boligprosjekt i Oslo. Vollebekk Stasjon er et kvalitetsprosjekt tilrettelagt for rasjonell boligproduksjon der vi har fått bidra i prosjektet helt fra starten, sier avdelingsleder Kaare Gilhus i Veidekke Bygg Oslo

Boligene i prosjektet varierer fra ett- til femroms leiligheter fra 37 til 104 kvadratmeter. Alle leilighetene vil få private uteplasser og innbydende fellesområder, takterrasser og sosiale soner. T-banestopp er bare et steinkast unna og det er gangavstand til barnehager, skole, det lokale kulturhuset og idrettsanlegg.

– Vi er glade for å starte byggingen av dette prosjektet og med Vollebekk Stasjon tilfører vi Oslo sårt tiltrengte boliger. Veidekke har bidratt med sin kompetanse i utviklingsfasen og vi er glade for å ha dem med videre i byggefasen, sier Bjørn-Tore Rynning Olsen, administrerende direktør i Fredensborg Bolig.

Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt innen høsten 2026.