To timer etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent mens Dow Jones handles flatt. S&P 500 er opp 0,3 prosent.

Nvidia faller 0,1 prosent etter torsdagens oppgang på nærmere fem prosent. Tesla startet fredagen med et kursfall på 0,5 prosent, og brøt dermed den gode trenden etter tirsdagens markedsoppdatering. I andre kvartal leverte selskapet 443.956 kjøretøy, mot ventet 439.302, og produserte 410.381 kjøretøy. To timer inn i handelsdagen snur imidlertid aksjen og er opp 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 12,31.

– Jeg tror rentekuttene vil komme raskere enn ventet. Det gjelder både i USA, Europa og Norge, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Månedens viktigste nøkkeltall

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 206.000 stillinger i juni, viser amerikanske statistikkmyndigheters månedlige arbeidsmarkedsrapport fredag. Sysselsettingstallet omtales gjerne som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på 190.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-rundspørring.

Fredagens rapport viste videre en arbeidsledighetsrate på 4,1 prosent i juni, opp fra 4,0 prosent måneden før. I forkant var det ventet at ledighetsraten skulle holde seg uendret på 4,0 prosent.