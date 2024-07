Energeia, hvor Viktor Jakobsen er sjef, selger ytterligere 30.200 aksjer i EAM Solar, hvor Jakobsen er styreleder.

Det fremgår av en børsmelding fredag kveld.

Salget ble gjennomført til en kurs på 6,14 kroner, et stykke over fredagens sluttkurs på 4,64 kroner. I løpet av fredagen har EAM Solar krakket med et fall på over 75 prosent.

– Jeg har ikke solgt noen aksjer og har ingen involvering i disse aksjesalgene, sa Jakobsen i et intervju til Finansavisen tidligere på fredag.

Jakobsen har en dobbeltrolle som adm. direktør i Energeia og styreleder i EAM Solar. Jakobsen presiserer at det er Energeia som selger aksjene, ikke ham personlig.

– Dette er en beslutning tatt av styret i Energeia, helt uten min involvering. Jeg vet ikke når det kommer, om det kommer eller hvor mye, legger han til.

Pumpet ut aksjer

Energeia har forvaltet EAM Solar siden 2010. I mai informerte styret i Energeia om at avtalen avsluttes fra 21. mai 2024. Siden har Energeia gått fra rett over 650.000 aksjer i EAM, tilsvarende 9,5 prosent av de utestående aksjene, til 100.000 aksjer og 1,5 prosent.

Etter fredagens salg eier Energeia totalt 69.800 aksjer, som representerer 1,02 prosent av de utestående aksjene i EAM Solar.