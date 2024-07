Seks drosjeeiere saksøker Oslo kommune for å få opphevet vedtaket om nullutslipp fra 1. november, melder DN.

Vedtaket til Oslo kommune går ut på at drosjer for inntil ni personer innen 1. november skal være utslippsfrie. Dette vedtaket skjer gjennom Miljøkravforskriften.

Miljøkrav kan bare innføres dersom det er etablert tilgjengelig infrastruktur, følger det av forarbeidene til loven. Oslo kommune har ansvaret for å etablere nevnt infrastruktur, i denne sammenheng ladeinfrastruktur.

– Jeg opplever at Oslo kommune har avvist fullstendig de utfordringene vi forsøker å reise, sier Jarle Kanaris til DN, eier av Bytaxi, og en av de seks drosjeeierne som saksøker Oslo kommune.

– Kommunen har beviselig ikke lagt til rette for tilstrekkelig ladeinfrastruktur, sier Kanaris videre til avisen. Han opplyser at det kun er 13 ladepunkter som er forbeholdt taxinæringen.

Oslo kommune på sin side mener det er 46 ladepunkter, hvorav noen har begrensninger. Ifølge stevningen er det behov for 284 hurtigladepunkter.

Uber raser mot Drosjeutvalget

Fredag la Drosjeutvalget frem sin andre og siste rapport om drosjemarkedet.

Utvalget foreslår en rekke tiltak, inkludert et krav om at løyvehavere kun kan være tilknyttet én sentral, men kan benytte flere formidlere. Dette kommer i tillegg til en tidligere anbefaling om at alle drosjeløyvehavere må være tilknyttet en drosjesentral.

Norden-sjefen i plattformselskapet Uber reagerer sterkt på rapporten.

– Vi er overrasket over å se at et ekspertutvalg har latt seg bruke til å tjene en politisk agenda, med det ene formål å øke barrierene for plattformselskaper til å operere i Norge, tordnet Peter Lofstrand, leder for Uber i Norden.