Disse aksjene mener investeringsbankene vil bli vinnerne

Denne uken ble det klart at Labour-leder Keir Starmer blir den nye statsministeren i Storbritannia. De tar over stafettpinnen og skal lede landet etter at De konservative har styrt i 14 år. Samtidig fratrer den tidligere statsministeren Rishi Sunak som partileder.

Endringen i det politiske styret har innvirkning på aksjemarkedet og analytikerne eller strategene i investeringsbankene har listet opp en rekke aksjer som sannsynligvis vil tjene på det politiske skiftet.

Strateg for europeiske aksjer i Citi, Beata Manthey sier at det ventes at Labour vil være relativt næringslivsvennlig og har sammen med sine kollegaer plukket aksjer fra FTSE 250-indeksen. Det kan handels gjennom børsnoterte fond som iShares FTSE 250 UCITS ETF eller Vanguard FTSE 250 UCITS, over den store FTSE 100-indeksen og det er deres foretrukkede valg i etterkant av valget. Det skriver CNBC.

Samtidig advarer strategene om at historiske data peker mot lunken avkastning rett etter valget.

«Historisk har det britiske markedet underprestert i en til to måneder etter at Labour har vunnet valget», skriver de i et notat til kunder.

Stor rabatt

UBS er enig med Citi om at de foretrekker små og mellomstore selskaper, altså FTSE 250-indeksen. Samtidig sier Anna Titareva at det britiske markedet fortsatt vil ha en stor rabatt etter at de valgte å forlate EU.

«Vi mener at britiske aksjer i FTSE 250-indeksen innenfor spesielt konsum og husbyggere vil være attraktive kjøpsmuligheter. Aksjene har ikke beveget seg nevneverdig», skiver Titareva i et notat fredag.

Boligbyggere

Analytikerne i RBC mener aksjemarkedet ikke har priset inn virkningene av det endrede styret.

«Vi mener spesielt at Labours foreslåtte boligpolitkk er priset inn i aksjeprisene», sier de.

Investeringsbanken foretrekker de store boligbyggerne som Taylor Wimpey, Gleeson og Bellway som sine toppvalg. Grunnen skal være at Labour ventes å lette på planleggingsrestriksjonene, og dermed øke boligbyggingen.

RBC er ikke alene om å mene dette, også analytikerne i Jefferies mener den politiske endringen vil ha positiv innvirkning for britiske boligbyggere. Deres toppvalg er Taylor Wimpey og Persimmon.

Samtidig mener den anglo-sørafrikanske investeringsbanken Investec at flere selskaper i forsyningskjeden for boligbygging vil tjene på at Labour vant valget i Storbritannia.

«Vi fremhever mursteinselskapene Forterra, Ibstock og Michelmersh. De vil dra nytte av økt boligbygging», skriver de.



De sier også at SIG, Genuit og Volution er godt posisjonert til å dra nytte av trendene innen bærekraftig bygging og sannsynlig økte utgifter til sosial boligbygging.