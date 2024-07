Nedgang på Asia-børsene

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen holder seg uendret.

Fersk data viser at reallønningene i Japan falt med 1,4 prosent i mai da den nominelle lønnsveksten lå bak kjerneinflasjonen for 26. måned på rad. I mellomtiden oversteg landets driftsbalanse prognosene for mai.

Japanske yen styrket seg etter å ha nådd det laveste nivået siden 1986, og står i 160,55 mot dollaren. Økningen er i stor grad drevet av en nedgang i dollaren som følge av økte forventninger om at Federal Reserve kan begynne å kutte renten allerede i september.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,1 prosent.

I India falt Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,2 prosent.