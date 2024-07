Bud på teknologiselskapet Volue

Arendals Fossekompani vil sammen med oppkjøpsfondene Advent og Generation Investment Management kjøpe teknologiselskapet Volue.

Det fremgår av en børsmelding mandag.

Budet er på 42 kroner pr aksje i selskapet, noe som tilsvarer en verdsettelse på drøyt seks milliarder kroner.

Det innebærer en premie på 51 prosent fra fredagens sluttkurs på 27,90 kroner.

Budet vil komme fra et norsk selskap som eier de to oppkjøpsfondene.

Arendals Fossekompani som fra før eier 60 prosent av aksjene i Volue, skal i forbindelse med transaksjonen overføre deler av aksjene til et nytt eierselskap. Dette fører til at Arendals Fossekompani vil ha et indirekte eierskap på rundt 40 prosent av Volue etter oppkjøpet. De resterende aksjene vil bli solgt til eierselskapet for tilbudsprisen på 42 kroner.

Det er også blitt offentliggjort enkelte nøkkeltall fra Volues regnskaper i forbindelse med tilbudet.

Selskapet kan vise til driftsinntekter på 671 millioner kroner i årets fem første måneder, en økning på 14 prosent fra året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger justert for engangseffekter (justert EBITDA) kom på 123 millioner kroner i perioden, opp fra 89 millioner kroner samme periode i 2023.