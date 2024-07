Sjefstrateg tror børsfesten fortsetter

Hittil i år har S&P 500 gått opp nærmere 17 prosent, og børsfesten viser ingen tegn til å avta, ifølge nye prognoser fra Oppenheimer. Sjefstrateg John Stoltzfus tror S&P 500 vil stå i 5.900 poeng ved årsskiftet, opp fra 5.500 poeng som var det tidligere estimatet. Hans opprinnelige 2024-estimat var på 5.200 poeng.

Den nye prognosen antyder en oppside på nesten seks prosent. Det er også det nest høyeste målet i en undersøkelse gjennomført av CNBC.

Kunstig intelligens

Stoltzfus understreker at kunstig intelligens har utløst en ny måte å tenke på i markedet. Nå er det ikke så mye snakk om frykt og grådighet, men mer et behov for å investere for å kunne nå både mellomlange og langsiktige mål.

Årets opptur på Wall Street har hovedsakelig vært drevet av kunstig intelligens. Et godt eksempel på det er Nvidia som har steget 154 prosent i 2024, samtidig som markedsverdien har passert tre billioner dollar. Meta Platforms, som også har dratt nytte av det økte fokuset på kunstig intelligens, er opp 52 prosent hittil i år.

Kan få drahjelp av Fed

Ifølge CNBC forventer Stoltzfus at Federal Reserve vil kutte renten sent i 2024, noe som kan gi ytterligere løft i aksjekursene.

Den beste måten å dra nytte av en videre oppgang i aksjemarkedet er, ifølge Oppenheimer, å satse på etablerte teknologiselskaper, kombinert med industriaksjer som er eksponert mot landbruk, produksjon, kunstig intelligens og luftfart.