Inntektsfall på over 6 mill.

Astrid Smeplass eier 100 prosent av selskapet Turn Up AS. Selskapets ferske årsrapport avslører en halvering av inntektene sammenlignet med fjoråret. I 2023 dro artisten inn 7,6 millioner kroner, ned fra 13,8 millioner året før.

Til tross for at driftsresultatet åttedoblet seg endte det kun på 301.000 kroner, opp fra 38 000 i 2022. Av årsregnskapet fremgår det at Smeplass tok ut 945.800 kroner i lønn, en nedgang fra 1,8 millioner kroner året før.

Til tross for at inntektene gikk kraftig opp i 2022 sammenlignet med året før var resultatet langt dårligere. I 2021 hadde Smeplass et driftsresultat på 3,7 millioner kroner.

Festivalsommer

Den 27 år gamle artisten fikk sitt gjennombrudd i Idol 2013 da hun havnet på femteplass. Siden den gang har hun gitt ut flere album og EP-er, og i 2017 ble hun kåret til årets spellemann under Spellemannsprisen.

Trøndelags-jenta er å finne på en rekke norske festivaler denne sommeren. Hun har allerede spilt tre festivaler, og spiller på Slottsfjell i Tønsberg senere denne uken.