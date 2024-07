Dumper bitcoin - skaper frykt blant investorene

Bitcoin har falt mye tilbake den siste perioden. Kursen har ikke vært lavere siden februar. Den tyske regjeringen har dumpet bitcoin til en verdi av flere hundre millioner dollar, ifølge CNBC

Det har vært en av faktorene som har sendt verdens største kryptovaluta kraftig ned i det siste.

Det var i forrige måned storsalget startet fra den tyske regjeringen. De selger bitcoin fra landets føderale kriminalpoliti. I juni måned solgte de 900 bitcoins fra et massivt beslag tatt fra et nedlagt filmpiratnettsted. Forrige uke solgte de ytterligere 3.000 bitcoins. De skal eie totalt bitcoin til en verdi av 2 milliarder dollar, ifølge nettstedet.

Flere bekymringer

Salgene har sendt kursen til kryptovalutaen nedover. Fredag falt kursen under 55.000 dollar. På et tidspunkt hadde 170 milliarder dollar blitt barbert bort.

Men bekymringene hagler for bitcoin-investorer om dagen. Forrige uke kom nyheten om at den kollapsede kryptobørsen Mt.Gox vil betale ut et stort beløp tilbake.

I februar 2014 kollapset kryptobørsen Mt. Gox etter at hackere hadde stjålet opp mot 950.000 bitcoin, som allerede den gangen hadde en enorm verdi. Nå, ti år senere, skal kryptobørsen betale ut rundt 141.000 bitcoin med en verdi i området av 9 milliarder dollar til tidligere brukere av kryptobørsen.