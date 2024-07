Bitcoin faller kraftig - laveste siden februar

Fredag presses kryptovalutaene videre nedover etter nyhetene om at boet etter kryptobørsen Mt.Gox, som kollapset for ti år siden, skal betale ut et stort beløp bitcoin, ifølge CNBC.

De fem siste dagene har kursen falt med over 10 prosent, til 53.499.90 dollar pr. bitcoin på det laveste fredag.

Totalt sett har hele kryptovalutamarkedet mistet mer enn 170 milliarder dollar i samlet markedsverdi de siste 24 timene, ifølge CoinGecko-data.

Utbetalinger fra kollapset kryptobørs

I februar 2014 kollapset kryptobørsen Mt. Gox etter at hackere hadde stjålet opp mot 950.000 bitcoin, som allerede den gangen hadde en enorm verdi. Nå, ti år senere, skal Mt. Gox de neste dagene betale ut rundt 141.000 bitcoin med en verdi i området av 9 milliarder dollar til tidligere brukere av kryptobørsen.

Tro på oppgang igjen

Analysefirmaet CCData skrev i en rapport tirsdag at bitcoin mest sannsynlig ikke har nådd toppen og at det fortsatt er høy oppside i kryptovalutaen.

«Historiske markedssykluser har vist at bitcoins såkalte «halveringshendelse» — som reduserer tilførselen av nye bitcoins til markedet — alltid har gått foran en periode med prisøkning som kan vare mellom 12 til 18 måneder før den produserer en syklus topp,

Analysefirmaet skrev også at det har blitt observert en nedgang i handelsaktiviteten på sentraliserte børser i nesten to måneder etter halveringshendelsen i tidligere sykluser, noe som ser ut til å ha speilet denne syklusen. Dette antyder at den nåværende syklusen kan utvides ytterligere til 2025.

En annen som er sterk i troen på bitcoin er medgründer og forskningssjef i Fundstrat Global Advisors, Tom Lee.

– Hvis jeg var investert i krypto, og visste at en av de største overhengene kommer til å forsvinne i juli, ville jeg tro det er en grunn til å forvente en ganske kraftig oppgang i andre halvdel, sier Lee.